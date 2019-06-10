Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против МексикиREGNUM 14:04

Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.

Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики

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