Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверхРБК 02:00

Shanghai Composite к середине торгов прибавил 2%, австралийский S & P / ASX 200 поднялся на 1,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, индекс гонконгской биржи Hang Seng — на 0,8%. Поддержку азиатскому рынку акций оказало налаживание отношений между США и Мексикой.

Торговое перемирие с Мексикой подтолкнуло индексы США вверх

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