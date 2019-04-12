Финансы

Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банковFinancial One 11:14

Акции PNC Financial Services Group Inc прибавили в цене 1,3 процента, так как прибыль группы в первом квартале совпала с прогнозами. В то же время цена бумаг Well Fargo & Co снизилась на 3,4 процента, несмотря на то, что банк отчитался о росте квартальной прибыли на 16,4 процента .
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американские биржи закрыли торги пятницы ростом

Московский Комсомолец18:40

При смене настроений на сырьевых площадках рубль попробует вернуть утерянные ранее позиции. 12.04.19

Глас Народа01:10

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:58

Биржевые индексы взлетят на старте торгов благодаря Китаю и отчетностям

РБК09:28

Фондовый рынок США растет в пятницу

Финмаркет10:32

Отчетности привели к росту американских индексов

Finam.Ru13:15

Биржи США завершили торги пятницы в плюсе на отчетах, новости о сделке Chevron и Anadarko

ПРАЙМ16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Обновлено 10 апреля в 09:47
Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Обновлено в 13:05
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные имена для новых кораблей «Федерация»

В марте Рогозин сказал, что новое имя придумано, но отказался его назвать.
Обновлено в 20:10
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции

Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки

«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Авто

В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено в 08:32
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Обновлено в 14:08
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Наука

Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено в 03:19
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Здоровье

Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено в 05:19
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено в 12:00
Политика

Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы

Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.
Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное