Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банковFinancial One 11:14

Акции PNC Financial Services Group Inc прибавили в цене 1,3 процента, так как прибыль группы в первом квартале совпала с прогнозами. В то же время цена бумаг Well Fargo & Co снизилась на 3,4 процента, несмотря на то, что банк отчитался о росте квартальной прибыли на 16,4 процента .

Авто Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.

Технологии Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов» Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Армия и оружие ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению «В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Происшествия Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Происшествия В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.

Происшествия В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки «Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.

Шоу-бизнес Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.

Авто В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40 Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Здоровье Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.