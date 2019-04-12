Финансы
Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банковFinancial One 11:14
Акции PNC Financial Services Group Inc прибавили в цене 1,3 процента, так как прибыль группы в первом квартале совпала с прогнозами. В то же время цена бумаг Well Fargo & Co снизилась на 3,4 процента, несмотря на то, что банк отчитался о росте квартальной прибыли на 16,4 процента .
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:53, Ашберн
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Обновлено 10 апреля в 09:47
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Обновлено в 13:05
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению
«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные имена для новых кораблей «Федерация»
В марте Рогозин сказал, что новое имя придумано, но отказался его назвать.
Обновлено в 20:10
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции
Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся
У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки
«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Авто
В Китае запустили производство кроссовера Volvo XC40
Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 на китайском заводе в Луцяо.
Обновлено в 08:32
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Наука
Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток
Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено в 03:19
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено в 12:00
Политика
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.
Обновлено в 13:30