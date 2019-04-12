Финансы
Уолл-стрит растет благодаря Walt Disney и акциям банковFinancial One 11:14
Акции PNC Financial Services Group Inc прибавили в цене 1,3 процента, так как прибыль группы в первом квартале совпала с прогнозами. В то же время цена бумаг Well Fargo & Co снизилась на 3,4 процента, несмотря на то, что банк отчитался о росте квартальной прибыли на 16,4 процента .
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