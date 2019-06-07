Финансы

Уолл-стрит проводит третьи торги подряд в большом плюсеREGNUM вчера в 15:38

Рост Уолл-стрит продолжается третий день подряд и начался после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном повышении базовой процентной ставки.
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В фокусе внимания — занятость

ПРАЙМ05:45

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

РБК02:10

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» Сегодня в фокусе рынков данные по рабочим местам в США

Глас Народа01:29

US STOCKS-Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары

Financial One02:41

Уолл-стрит проводит третьи торги подряд в большом плюсе

REGNUMвчера в 15:38
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Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Происшествия

Журналиста Голунова полчаса продержали в машине до обыска у него дома

Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено вчера в 15:27
Теннис

Барти обыграла Анисимову и стала финалисткой «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос в Париже.
Обновлено в 07:23
Футбол

Фидлер и Погребняк продлили контракты с «Уралом»

Обновлено в 07:09
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире

По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Волжанку Ковальчук назвали трансом

В четверг, 6 июня, экс-волжанка Юлия Ковальчук предстала перед пользователями интернет-сети в образе "знойного" мачо.
Обновлено в 06:30
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов

В Санкт-Петербурге госпитализированы два младенца, оставленных матерью без присмотра.
Обновлено в 07:47
Футбол

Нидерланды — Англия 3:1

Исход решили две роковые ошибки английских защитников, которыми умело воспользовался бывший игрок "Спартака" Квинси Промес – на 97 минуте он поспособствовал автоголу Кайла Уокера, а на 114 минуте забил уже "свой" гол.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Напомним, ранее в Сети довольно часто сообщалось, что вазовские легковушки могут получить 7АКПП, в частности речь шла и о LADA Vesta.
Обновлено в 07:08
Футбол

Колобков назвал футбол главным видом спорта в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.
Обновлено в 03:55
Общество

Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами московского авиационного узла.
Обновлено в 06:56
Общество

За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей

В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию

В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин осудил санкции США против Huawei

Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин действия США в отношении крупной китайской компании Huawei, передает корреспондент MR7.ru.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Общество

В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года

Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика

Пленарное заседание с участием Владимира Путина началось на ПМЭФ-2019

Обновлено в 07:33
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
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