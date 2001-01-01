Экономика

Уолл-стрит падает после разочаровывающих отчетов Caterpillar и BoeingFinancial One 11:24

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Акции Caterpillar упали на 4,2% после сообщения о сокращении квартальной прибыли из-за снижения спроса на строительное оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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РБК09:24

Уолл-стрит падает после разочаровывающих отчетов Caterpillar и Boeing

Financial One11:24
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