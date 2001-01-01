Экономика
Уолл-стрит падает после разочаровывающих отчетов Caterpillar и BoeingFinancial One 11:24
Акции Caterpillar упали на 4,2% после сообщения о сокращении квартальной прибыли из-за снижения спроса на строительное оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17
Обновлено в 12:24
Футбол
Сако хочет отсудить 13 миллионов фунтов стерлингов у ВАДА
Сако требует солидную компенсацию в 13 млн. фунтов стерлингов.
Обновлено в 11:59
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Общество
РБК: кабмин предложил разрешить РЖД вырубку леса на Байкале
Уже подготовлены соответствующие поправки в закон об охране озера, которые разрешат массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (но вне границ особо охраняемых зон), пишет РБК со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:10
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Политика
Солженицын и наши выборы. Можно ли поддерживать ложь?
Смольный таки согласовал митинг против нарушений на муниципальных выборах.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей
Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае власти Солнечного района постановили закрыть, заявила 24 июля региональный министр образования Алла Кузнецова на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 05:05
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков
Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 12:47
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Савченко пожалела о смерти Захарченко
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Общество
В работе Facebook и Instagram произошли сбои
Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети, сообщает сайт по отслеживанию проблем глобальных сервисов Downdetector.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу
Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24