Экономика
Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One 09:14
Акции UnitedHealth Group Inc выросли на 3 процента на внебиржевых торгах после того, как страховщик отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли и улучшил целевой уровень годовой скорректированной прибыли.
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Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Общество
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Авто
На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x
Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Авто
Бразильский VW Constellation получил полноприводную версию
Бразильский филиал компании Volkswagen, выпускающий коммерческую технику, вывел на рынок новую модификацию грузовиков Constellation — с полноприводной трансмиссией.
Обновлено в 15:46
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Общество
Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
Обновлено в 16:47
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество
Посетители вновь смогут посетить Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы в среду вновь откроется для посетителей после двухмесячных профилактических работ.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Политика
СБУшники отправили Порошенко на помойку
Сотрудники СБУ ярко продемонстрировали «поддержку» действующего президента Украины Петра Порошенко, выкинув его портреты на помойку.
Обновлено в 16:55
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01