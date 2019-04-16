Экономика

Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One 09:14

Акции UnitedHealth Group Inc выросли на 3 процента на внебиржевых торгах после того, как страховщик отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли и улучшил целевой уровень годовой скорректированной прибыли.
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Американские индексы торгуются на «зелёной» территории

Finam.Ru12:48

Уолл-стрит выросла благодаря техсектору, Johnson & Johnson

Financial One10:56
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Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Обновлено в 00:22
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Общество

Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Происшествия

Участницу Pussy Riot отпустили из полиции после проверки документов

Обновлено в 15:57
Авто

На автосалоне в Шанхае представили купе-кроссовер Haval F7x

Автомобилестроительная компания Great Wall представила на Шанхайском автосалоне купе-кроссовер Haval F7x, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Здоровье

В Копейске Алексею Текслеру пожаловались на проблемы со скорой помощью

Обновлено в 04:17
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Авто

Бразильский VW Constellation получил полноприводную версию

Бразильский филиал компании Volkswagen, выпускающий коммерческую технику, вывел на рынок новую модификацию грузовиков Constellation — с полноприводной трансмиссией.
Обновлено в 15:46
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Общество

Москалькова будет добиваться от США перевода Ярошенко в другую тюрьму

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к властям США с просьбой о переводе российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (Коннектикут), в другое учреждение.
Обновлено в 16:47
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

Посетители вновь смогут посетить Мавзолей Ленина

Мавзолей Ленина на Красной площади в центре Москвы в среду вновь откроется для посетителей после двухмесячных профилактических работ.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Обновлено в 14:09
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Политика

СБУшники отправили Порошенко на помойку

Сотрудники СБУ ярко продемонстрировали «поддержку» действующего президента Украины Петра Порошенко, выкинув его портреты на помойку.
Обновлено в 16:55
Политика

Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету

Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету.
Обновлено в 14:10
Общество

Москалькова прокомментировала УДО Карауловой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено вчера в 21:01
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