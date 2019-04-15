Экономика
Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One 09:14
Акции UnitedHealth Group Inc выросли на 3 процента на внебиржевых торгах после того, как страховщик отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли и улучшил целевой уровень годовой скорректированной прибыли.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.
Обновлено в 11:35
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Авто
В Шанхае дебютировал удлиненный седан BMW 325Li 3-Series
Немецкий автопроизводитель BMW презентовал в рамках Шанхайского автосалона удлиненную модификацию модели 3-Series 325Li нового поколения.
Обновлено в 12:03
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Транспорт
В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков
Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено в 14:15
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Игры
No Man’s Sky на РС теперь поддерживает Vulkan — что изменилось?
Hello Games объявила о намерении изменить API в No Man's Sky — с OpenGL на Vulkan.
Обновлено в 13:25
Футбол
Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника
Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
Обновлено в 12:10
Общество
Реставратор назвал сроки восстановления Нотр-Дама
«Считаю вполне реальным срок в 10–15 лет», — цитирует слова Фредерика Летоффе AFP.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Стрелявший в школьника врач Игорь Горячев просил домашний арест
В суде Игорь Горячев попросил не отправлять его под стражу, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:26
Экономика
«Росатом» готов помогать Болгарии в сооружении АЭС «Белене»
Ранее Владимир Путин сообщил о готовности вернуться к строительству в Болгарии АЭС "Белене".
Обновлено в 08:48
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
В ЕС одобрили поправки к газовой директиве
Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, которая регулирует внутренний газовый рынок объединения, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Музыка
Стала известна подробная программа рок-фестиваля «Чернозём»
Стала известна подробная программа проведения рок-фестиваля "Чернозём".
Обновлено в 02:35
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Авто
Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае
На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.
Обновлено в 03:15