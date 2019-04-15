Экономика

Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One 09:14

Акции UnitedHealth Group Inc выросли на 3 процента на внебиржевых торгах после того, как страховщик отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли и улучшил целевой уровень годовой скорректированной прибыли.
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Американские корпорации нарастили прибыль. Индексы пойдут вверх

РБК09:27

Уолл-стрит выросла благодаря техсектору, Johnson & Johnson

Financial One10:56
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Футбол

FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.
Обновлено в 11:35
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Авто

В Шанхае дебютировал удлиненный седан BMW 325Li 3-Series

Немецкий автопроизводитель BMW презентовал в рамках Шанхайского автосалона удлиненную модификацию модели 3-Series 325Li нового поколения.
Обновлено в 12:03
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Транспорт

В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков

Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество

В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв

Обновлено в 14:15
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия

СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Игры

No Man’s Sky на РС теперь поддерживает Vulkan — что изменилось?

Hello Games объявила о намерении изменить API в No Man's Sky — с OpenGL на Vulkan.
Обновлено в 13:25
Футбол

Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника

Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
Обновлено в 12:10
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем

Обновлено в 13:20
Общество

Реставратор назвал сроки восстановления Нотр-Дама

«Считаю вполне реальным срок в 10–15 лет», — цитирует слова Фредерика Летоффе AFP.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Стрелявший в школьника врач Игорь Горячев просил домашний арест

В суде Игорь Горячев попросил не отправлять его под стражу, а избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:26
Экономика

«Росатом» готов помогать Болгарии в сооружении АЭС «Белене»

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности вернуться к строительству в Болгарии АЭС "Белене".
Обновлено в 08:48
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

В ЕС одобрили поправки к газовой директиве

Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, которая регулирует внутренний газовый рынок объединения, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Музыка

Стала известна подробная программа рок-фестиваля «Чернозём»

Стала известна подробная программа проведения рок-фестиваля "Чернозём".
Обновлено в 02:35
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Авто

Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае

На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.
Обновлено в 03:15
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Банк
Американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов, занимает 23-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes. Компания ведёт деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у неё 4700 отделений, 213 000 сотрудников и 16 000 банкоматов; зарегистрирована в штате Делавэр под названием Bank of America Corporation.
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UnitedHealth Group
Американская компания
Крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах. UnitedHealth Group заняла 6-е место в списке крупнейших американских компаний Fortune 500 и 35-е в списке Fortune Global 500.
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