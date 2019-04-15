Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One 09:14

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Транспорт В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.

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