Экономика
Уолл-стрит может открыться в плюсе благодаря хорошим отчетам компанийFinancial One вчера в 09:14
Акции UnitedHealth Group Inc выросли на 3 процента на внебиржевых торгах после того, как страховщик отчитался о превысившей прогнозы квартальной прибыли и улучшил целевой уровень годовой скорректированной прибыли.
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Происшествия
Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу
Обновлено вчера в 10:47
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Челябинске 705 домов остались без отопления и горячей воды
В Челябинске 705 жилых домов остались без горячей воды и отопления после коммунальной аварии.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено вчера в 14:12
Театры
Башдрамтеатр удостоен спецпремии жюри «Золотой маски»
Коллектив удостоился Специальной премии жюри драматического театра и театра кукол «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»».
Обновлено в 01:02
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 09:59
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено вчера в 16:24
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра
Молодой человек застрелил женщину и ранил пожилого мужчину в торговом центре американского города Севьервилл, штат Теннеси, сообщает в среду телеканал WVLT.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Обновлено вчера в 13:08
Единоборства
Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом
Стив Роллз, дебютировавший на профессиональном ринге в 2011 году, имеет 19 побед (10 досрочных) в 19 боях и занимает девятое место в рейтинге IBF (на одну строчку выше Головкина), однако ни разу еще не встречался с боксерами высокого уровня в официальных поединках.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 07:03
Наука
Ученые из Израиля впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере
Ученые из лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива впервые в мире смогли напечатать на 3D-принтере живое сердце из тканей человека, взятых у пациента.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В США водитель совершил наезд на группу людей
В полиции считают, что водитель совершил наезд на людей из-за ссоры.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
Обновлено в 00:20
Футбол
Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча АПЛ
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил трехматчевую дисквалификацию в чемпионате Англии.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04