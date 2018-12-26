Экономика

Индексы США готовы открыть торги в плюсе. Что поддержит рост акций
РБК
07:15

Бюджет не принят из-за разногласий по поводу выделения $5 млрд на строительство стены с Мексикой. Во вторник Дональд Трамп пригрозил, что правительство не будет открыто до тех пор, пока «у нас не будет стены, забора, как бы они это ни называли».
РБК07:15

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Индексы США готовы открыть торги в плюсе. Что поддержит рост акций

РБК07:15

Уолл-стрит может открыться ростом после четырех сессий в минусе

Financial One08:55
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Финансы

Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации

Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:18
Финансы

Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей

Нерезиденты в ноябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,798 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 07:59
Экономика

Россельхозбанк выплатит страховые возмещения вкладчикам Руссобанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Руссобанка (г. Москва), у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию.
Обновлено в 10:05
Экономика

Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам

Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено в 06:29
Экономика

Микроэлектроника попала в макропредприятие

Источник "Ъ", близкий к "Системе", уточнил, что она будет осуществлять операционное управление СП, возглавит компанию также один из топ-менеджеров АФК.
Обновлено в 17:08
Экономика

Дальнему Востоку добавили капитала

«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Экономика

«Черкизово» приобрело 75% петербургского мясопроизводителя

Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания».
Обновлено в 08:25
Экономика

Товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5%

За первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 16:00
Экономика

Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение

Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.
Обновлено в 12:02
Экономика

Медведев назвал критерии социального предпринимательства

По словам Медведева, до сих пор не было чётко установлено, что собой представляет социальное предпринимательство и социальное предприятие.
Обновлено в 06:46
Экономика

В Ленобласти открыли вторую очередь «цифрового» тепличного комплекса

Вторая очередь автоматизированного тепличного комплекса агрофирмы "Выборжец" по выращиванию салата и зеленных культур мощностью 15 миллионов штук культур в год введена в эксплуатацию во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Обновлено в 12:07
Экономика

Россельхознадзор ограничит поставки с ряда зарубежных предприятий

Россельхознадзор с 30 декабря ограничивает поставки продукции с ряда предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:37
Экономика

Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году

Российский торговый представитель в Китае Сергей Инюшин не исключил, что экспорт отечественного молока на территорию республики может начаться уже в третьем квартале будущего года.
Обновлено в 19:54
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Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
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