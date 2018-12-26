Экономика
Индексы США готовы открыть торги в плюсе. Что поддержит рост акций
Индексы США готовы открыть торги в плюсе. Что поддержит рост акцийРБК07:15
Бюджет не принят из-за разногласий по поводу выделения $5 млрд на строительство стены с Мексикой. Во вторник Дональд Трамп пригрозил, что правительство не будет открыто до тех пор, пока «у нас не будет стены, забора, как бы они это ни называли».
РБК07:15
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Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Финансы
Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации
Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:18
Финансы
Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей
Нерезиденты в ноябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,798 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 07:59
Экономика
Россельхозбанк выплатит страховые возмещения вкладчикам Руссобанка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Руссобанка (г. Москва), у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию.
Обновлено в 10:05
Экономика
Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам
Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено в 06:29
Экономика
Микроэлектроника попала в макропредприятие
Источник "Ъ", близкий к "Системе", уточнил, что она будет осуществлять операционное управление СП, возглавит компанию также один из топ-менеджеров АФК.
Обновлено в 17:08
Экономика
Дальнему Востоку добавили капитала
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Экономика
«Черкизово» приобрело 75% петербургского мясопроизводителя
Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания».
Обновлено в 08:25
Экономика
Товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5%
За первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 16:00
Экономика
Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение
Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.
Обновлено в 12:02
Экономика
Медведев назвал критерии социального предпринимательства
По словам Медведева, до сих пор не было чётко установлено, что собой представляет социальное предпринимательство и социальное предприятие.
Обновлено в 06:46
Экономика
В Ленобласти открыли вторую очередь «цифрового» тепличного комплекса
Вторая очередь автоматизированного тепличного комплекса агрофирмы "Выборжец" по выращиванию салата и зеленных культур мощностью 15 миллионов штук культур в год введена в эксплуатацию во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Обновлено в 12:07
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки с ряда зарубежных предприятий
Россельхознадзор с 30 декабря ограничивает поставки продукции с ряда предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:37
Экономика
Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году
Российский торговый представитель в Китае Сергей Инюшин не исключил, что экспорт отечественного молока на территорию республики может начаться уже в третьем квартале будущего года.
Обновлено в 19:54