Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones закрылся в минусе, S&P и Nasdaq вышли «в ноль»REGNUM вчера в 16:22
Фондовый рынок США завершил торги разнонаправленно — Dow Jones закрылся в минусе, S&P и Nasdaq вышли «в ноль», 8 апреля передает агентство Reuters.
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Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год
В прошлом году ущерб от коррупционных преступлений составил 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
ГИБДД хочет получить полномочия для внеплановых проверок в автошколах
Госавтоинспекция собирается в перспективе получить полномочия по контролю за состоянием учебно-материальной базы автомобильных школ, в том числе в виде внезапных проверок.
Обновлено в 00:55
Политика
Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре
Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.
Обновлено в 02:31
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к гражданам.
Обновлено в 03:04
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Космос
Норвежцы перепутали эксперимент НАСА с массовым нашествием инопланетян
НАСА убедило тысячи норвежцев в том, что на землю вторглись инопланетяне, ну или началась ядерная война.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:10
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что жена видела его пьяным лишь один раз.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи.
Обновлено вчера в 20:57
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53