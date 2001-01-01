Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекордREGNUM вчера в 14:07

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Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.
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Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд

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Конец восходящего тренда. Почему Dow Jones и NASDAQ перестанут расти

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ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,25%

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Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
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Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
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Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в США

28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Происшествия

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Завершены ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Представители ФПИ сообщили, что недавно с успехом завершились все ходовые тесты новейшего боевого робота «Маркер», разработанного в России и перемещающегося на гусеничном шасси.
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Происшествия

Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме

Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Водительское и пассажирские сидения отделаны белой кожей с синей строчкой, а обычное рулевое колесо было заменено на более спортивное с «подрезанной» нижней частью.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Лидер ОПГ «Олег Чёрный» задержан в Подмосковье

Обновлено в 02:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
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У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски

По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
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ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди

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Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара

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В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
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Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
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Месси может быть дисквалифицирован на полгода

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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
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Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
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Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
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В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
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