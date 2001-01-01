Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекордREGNUM вчера в 14:07
Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после скандала
Ранее случилась утечка примерно 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико из Telegram, где он употреблял оскорбления в адрес женщин, журналистов, а также критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию.
Обновлено в 00:42
Политика
Россия и Украина договорились о возвращении моряков
Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Зеленский обсудил с премьер-министром Италии приговор нацисту Маркиву
Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Конте высказал обеспокоенность "неоправданно жестоким решением суда" в отношении украинского нациста Маркива, которому был вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова
Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.
Обновлено в 02:24
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Кино
Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу
Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в США
28-летний Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено 23 июля в 11:51
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Завершены ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Представители ФПИ сообщили, что недавно с успехом завершились все ходовые тесты новейшего боевого робота «Маркер», разработанного в России и перемещающегося на гусеничном шасси.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме
Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 01:55
Авто
Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах
Водительское и пассажирские сидения отделаны белой кожей с синей строчкой, а обычное рулевое колесо было заменено на более спортивное с «подрезанной» нижней частью.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Лидер ОПГ «Олег Чёрный» задержан в Подмосковье
Обновлено в 02:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди
Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Обновлено в 01:31
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Энергетика
Госдума приняла закон о контроле цен на бензин
Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Месси может быть дисквалифицирован на полгода
Ранее Лионель получил наказание от конфедерации за удаление в матче за 3 место Кубка Америки с Чили (2:1). Аргентинец дисквалифицирован на 1 игру и оштрафован на 1,7 тысячи евро.
Обновлено в 01:33
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциями
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14