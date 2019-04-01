Финансы
Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктовREGNUM 16:44
Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»
«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Общество
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются в понедельник по всему миру, в том числе и в России.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Божена Рынска решила сменить фамилию
Обновлено в 15:51
Политика
Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году
Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года.
Обновлено в 15:57
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Политика
«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам
Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33
Авто
Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов
Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Экономика
АФК «Система» выплатит в 20 раз меньше дивидендов, чем получит от МТС
Без учета МТС прочие активы "Системы" дали около 6 млрд OIBDA. Фактически за счет дивидендов МТС обслуживается долг "Системы".
Обновлено в 09:45
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07