Финансы

Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктовREGNUM 16:44

Промышленный индекс Dow Jones ещё в начале торгов преодолел «символические» 26 000 пунктов, «высокотехнологичный» Nasdaq к концу дня поднялся выше 7800 пунктов.
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Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов

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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Биржи США растут на сохранении торгового оптимизма и сильной статистике

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Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
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«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»

«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:28
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Общество

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются в понедельник по всему миру, в том числе и в России.
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На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
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Божена Рынска решила сменить фамилию

Обновлено в 15:51
Политика

Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году

Система электронных виз может быть внедрена в РФ с начала 2020 года.
Обновлено в 15:57
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Политика

«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам

Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33
Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Культура

Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»

Обновлено вчера в 21:51
Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено в 12:16
Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов

Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
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СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Обновлено в 15:31
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Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Экономика

АФК «Система» выплатит в 20 раз меньше дивидендов, чем получит от МТС

Без учета МТС прочие активы "Системы" дали около 6 млрд OIBDA. Фактически за счет дивидендов МТС обслуживается долг "Системы".
Обновлено в 09:45
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии.
Обновлено в 06:07
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