Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.

Финансы Финансы Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

Экономика Экономика Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год в $511 млрд Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира в 2018 г. сократилось примерно на $511 млрд до $4,7 трлн, подсчитал Bloomberg.

Экономика Экономика Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.

Экономика Экономика Renault выкупила долю в китайской автомобилестроительной компании Французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела значительную долю в подразделении китайского концерна JMCG, специализирующемся на производстве электромобилей.

Экономика Экономика Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков

Экономика Экономика Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12% Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".

Экономика Экономика В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.

Финансы Финансы ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.

Экономика Экономика Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.

Энергетика Энергетика Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

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Экономика Экономика Единый предельный тариф на перевозки установили в Севастополе В Севастополе установили максимальный тариф на пассажирские перевозки автобусами в 2019 году.