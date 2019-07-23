Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльREGNUM вчера в 13:16

Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов

РБК02:00

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 16:32

Квартальные отчеты приободрили американский рынок

Finam.Ru02:05

Закрытие ниже 2690 п открывает дорогу индексу Мосбиржи к отметкам 2645-2600 пунктов

ПРАЙМ01:44

Фондовый рынок США вырос в цене

РЕН ТВвчера в 23:08

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Финмаркет03:23

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,35%

Financial Oneвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Наука

Обнаружено эффективное средство против рака

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 02:54
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Экс-помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву предъявлено обвинение в государственной измене.
Обновлено в 04:32
Экономика

Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Музыка

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге

Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Энергетика

Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Музыка

Выставка лилий с раздачей цветов состоится в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 27 и 28 июля состоится выставка и раздача лилий.
Обновлено в 04:40
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Технологии

Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами

Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 11:18
Наука

Невероятные татуировки меняют цвет при изменении уровня глюкозы

Ученые создали меняющий цвет краситель, способный обнаружить изменения в каждом из этих биомаркеров.
Обновлено вчера в 04:01
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

Банки полюбили давать кредиты подросткам

Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам.
Обновлено в 03:07
Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Авто

Детские кресла могут появиться во всех автомобилях каршеринга

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко предложила оборудовать все машины каршеринга детскими креслами, независимо от тарифа.
Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»

В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Происшествия

МЖД назвала причину опоздания электричек на Казанском направлении

Работники Московской железной дороги принимают меры по сокращению времени опоздания поездов на Казанском направлении.
Обновлено в 02:56
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Происшествия

От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка

В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Экономика

«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%

Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 01:28
ещё по теме
Главное