Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльREGNUM 13:16
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 16:06
Игры
Blizzard представила нового персонажа Overwatch – Сигму
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 11:50
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Обновлено в 05:22
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Поддержка ночного режима Nightscape появится у всех модулей основной камеры смартфона OnePlus 7 Pro
Как заявил менеджер по продуктам OnePlus, вскоре компания выпустит обновление, которое принесёт флагману поддержку ночного режима Nightscape для всех основных модулей, то есть и для телекамеры, и для сверхширокоформатной камеры.
Обновлено в 12:20
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Екатерина Великая»
На официальном YouTube-канале HBO опубликован первый трейлер англо-американского мини-сериала «Екатерина Великая».
Обновлено в 06:32
Технологии
Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено
«НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».
Обновлено в 12:39
Экономика
США в ближайшее время объявят о штрафе для Facebook
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США в ближайшие дни объявит о взыскании с Facebook 5 млрд долларов в качестве компенсации за утечку персональных данных пользователей.
Обновлено в 15:01
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Авто
Hyundai Sonata Hybrid обзаведется крышей из солнечных батарей
После появления подробностей о новой технологии Active Shift Control (ASC) для гибридных авто, Hyundai показала первую модель с инновационным решением Sonata Hybrid 2020 модельного года.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину
Обновлено в 15:50
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Спецслужбы Ирана арестовали 17 шпионов ЦРУ
Иранская сторона вычислила и задержала 17 человек, которые работали на американское ЦРУ и занимались шпионажем.
Обновлено в 04:57
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20