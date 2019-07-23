Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльREGNUM вчера в 13:16
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
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Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Общество
Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
Обновлено вчера в 02:39
Спорт
Мякяряйнен рассказала, почему решила продолжать карьеру
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела машина координатора «Народного контроля»
Минувшей ночью в столице Урала сгорела «Ауди», принадлежащая координатору «Народного контроля» Дмитрию Чукрееву.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
На Алтае в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек
Пострадали водитель и два пассажира, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, а также четыре человека, находящиеся в автомобиле Volkswagen Multivan.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа
В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено 21 июля в 23:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Тимошенко вырывается вперед: стали известны предварительные данные голосования по Киеву
Лидером гонки остается президентская партия «Слуга народа». Согласно статистическим данным, за нее проголосовали 37,2 процента избирателей.
Обновлено 21 июля в 05:20
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено 21 июля в 19:56
Футбол
ПАОК предложил без жеребьевки назначать «Аякс» своим соперником в ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК в шутливой форме предложил без жеребьевки назначать голландский "Аякс" своим соперником в квалификации Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 10:31
Музыка
Организатор концерта Metallica объяснил исполнение «Группы крови»
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты
Apple ведет переговоры о покупке модемного бизнеса Intel
Компания Apple ведет переговоры о покупке подразделения Intel, занятого выпуском модемов для смартфонов.
Обновлено в 01:14
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31