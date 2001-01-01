Футбол

Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историюЧемпионат 03:16

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
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Уокер: «Мы в долгу перед болельщиками»

Soccer.ru03:29

Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю

Чемпионат03:16

Кайл Уокер: «В этом году самое важное для „Манчестер Сити“ — отстоять титул»

Матч ТВ03:14

Кайл Уокер: «В этом году самое важное для „Манчестер Сити“ — отстоять титул»

Sportbox.RU03:14
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Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Обновлено вчера в 10:33
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено вчера в 02:21
Происшествия

Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи

В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Происшествия

Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах

Обновлено в 01:14
Космос

Источник назвал дату запуска американского Starliner с экипажем к МКС

Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика

Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Космос

Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе

Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено 18 апреля в 00:40
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие

В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами

В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Михаил Боярский и Светлана Немоляева вспомнили о жизни в коммуналке

Вжившись в роль своих героев, актеры вспомнили о непростой жизни в коммуналке.
Обновлено в 00:55
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В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

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Андрей Травников вышел на традиционный субботник в Новосибирске

Обновлено в 03:34
Футбол

Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:07
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Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
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Кайл Уокер
Британский футболист
Английский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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