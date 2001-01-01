Футбол
Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историюЧемпионат 03:16
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
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Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено вчера в 02:21
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Космос
Источник назвал дату запуска американского Starliner с экипажем к МКС
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика
Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.
Обновлено 18 апреля в 00:40
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Михаил Боярский и Светлана Немоляева вспомнили о жизни в коммуналке
Вжившись в роль своих героев, актеры вспомнили о непростой жизни в коммуналке.
Обновлено в 00:55
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:07
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43