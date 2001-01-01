Футбол
Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историюЧемпионат 03:16
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
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Полицейские устроили массовую драку в Москве
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В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
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Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
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Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Игры
Британские игроки получили копии Mortal Kombat 11 раньше времени
Mortal Kombat 11 должна выйти на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля 2019 года, но, как сообщает Eurogamer, британские игроки получили новый файтинг раньше времени.
Обновлено в 07:47
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В Москве потеплеет до +25 градусов на следующей неделе
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
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Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
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В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
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«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
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Томь — Луч 0:0
На стадионе «Труд» только что завершился матч между «Томью» и «Лучом» из Владивостока.
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