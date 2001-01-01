Футбол
Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историюЧемпионат 03:16
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini
Рейберт надеется, что SpotMini станет «Андроидом среди роботов», а разработчики будут писать для него приложения.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В штабе Зеленского объяснились из-за «повстанцев ЛНР и ДНР»
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что вопрос про повстанцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), прозвучавший накануне в ходе дебатов, поступил от граждан страны.
Обновлено в 05:50
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны
На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 04:50
Культура
Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 19:25
Культура
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Бизнесмены Петербурга примут участие в весеннем субботнике 20 апреля
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05