Футбол

Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историюЧемпионат 03:16

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер отметил, что «горожане» решительно настроены завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Сегодня, 20 апреля, «Манчестер Сити» проведёт матч 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур».
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Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю

Чемпионат03:16

Защитник «МС» Кайл Уолкер: клуб хочет сотворить историю

REGNUM04:43
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Английский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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