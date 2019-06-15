Происшествия
Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре МосквыГазета.Ru 07:25
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян был задержан правоохранительными органами в районе Хохловской площади якобы за нарушение общественного порядка. По словам самого актера, полицейским на него "настучал" незнакомый человек, обвинив в использовании нецензурной лексики на улице.
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с чего всё началось
Как рассказал сам артист в Instagram, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.РИА Новости03:45
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Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Общество
Малышева не в первый раз называет ментально больных детей кретинами
Программа «Жить здорово!» от 13 июня 2019 года вызвала широкий общественный резонанс из-за использования слов «идиот» и «кретин» по отношению к ментально больным детям.
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье
В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей
На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Стоимость активов Трампа выросла впервые за два года
Стоимость активов президента США Дональда Трампа выросла впервые за два года, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Обновлено вчера в 18:48
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем
Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Самолёты морской авиации выполнили бомбовые удары на полигоне в Калининградской области
Обновлено в 07:10
Происшествия
Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине
Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе
Победитель 19-го сезона программы «Битва экстрасенсов» Тимофей Руденко готовится к свадьбе.
Обновлено в 04:34
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции
В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе
Утки в результате аварии не пострадали, а свидетели происшествия помогли им пробраться в парк Пулковской обсерватории.
Обновлено в 08:25