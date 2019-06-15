Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре МосквыГазета.Ru 07:25

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян был задержан правоохранительными органами в районе Хохловской площади якобы за нарушение общественного порядка. По словам самого актера, полицейским на него "настучал" незнакомый человек, обвинив в использовании нецензурной лексики на улице.
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, инцидент произошел из-за жалобы одного из активистов, который обвинил Гайдуляна в нарушении общественного порядка.
РИА Новости03:45

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Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

РИА Новости03:45

Актера из «Универа» Гайдуляна задержали в центре Москвы

Телеканал 360°вчера в 18:19

Видео: звезду «Универа» задержали во время рейда активистов «Лев против» в Москве

РЕН ТВвчера в 15:57

Полиция провела профилактический рейд на Хохловской площади в центре Москвы

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Саша из «Универа» попался во время рейда в центре Москвы

Царьградвчера в 16:47

Источник: полиция проводит профилактический рейд на Хохловской площади в центре Москвы

ТАССвчера в 16:38

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Вести.Ruвчера в 17:05
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Обновлено вчера в 12:08
Политика

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Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
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Малышева не в первый раз называет ментально больных детей кретинами

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Обновлено вчера в 05:35
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В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей

На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
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Стоимость активов Трампа выросла впервые за два года

Стоимость активов президента США Дональда Трампа выросла впервые за два года, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

Обновлено вчера в 18:48
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Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем

Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
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Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

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Обновлено в 07:10
Происшествия

Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
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Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции

В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Обновлено в 06:08
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Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
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Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

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CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

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Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
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Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

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Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

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Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
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Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе

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Андрей Гайдулян
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, наиболее известный по сериалам «Универ», и «СашаТаня».
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Сериал, 2008–2011 (16+)
Их пятеро. Они живут в соседних комнатах университетской общаги, у них общая кухня, туалет и ванная. Им ничего не остается, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Как они учатся и даже переходят с курса на курс – настоящая загадка, потому что целыми днями они выносят друг другу мозг и попадают в передряги. Самые эффектные способы соблазнения первокурсниц, самые драматичные битвы за бабло, самые унизительные и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная сессия – это ведь так прикольно!
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