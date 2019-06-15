Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре МосквыГазета.Ru 07:25

с чего всё началось

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян был задержан правоохранительными органами в районе Хохловской площади якобы за нарушение общественного порядка. По словам самого актера, полицейским на него "настучал" незнакомый человек, обвинив в использовании нецензурной лексики на улице.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Политика Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Общество Малышева не в первый раз называет ментально больных детей кретинами Программа «Жить здорово!» от 13 июня 2019 года вызвала широкий общественный резонанс из-за использования слов «идиот» и «кретин» по отношению к ментально больным детям.

Здоровье В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.

Экономика Стоимость активов Трампа выросла впервые за два года Стоимость активов президента США Дональда Трампа выросла впервые за два года, пишет Bloomberg.

Здоровье Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.

Происшествия Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Происшествия После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.

Политика Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Происшествия Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.