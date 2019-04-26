Университет нефти и газа горит в МосквеIvbg.ru 07:58

Сегодня днем, 26 апреля, в Москве загорелся Университет нефти и газа им И.Губкина на Ленинском проспекте.

Университет нефти и газа горит в Москве

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