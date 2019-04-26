Происшествия
Университет нефти и газа горит в МосквеIvbg.ru 07:58
Сегодня днем, 26 апреля, в Москве загорелся Университет нефти и газа им И.Губкина на Ленинском проспекте.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину
В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Футбол
Нобель Арустамян рассказал, что бюджет «Динамо» будет на уровне ЦСКА
Журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился сведениями о том, насколько сильно возрастут финансовые возможности московского «Динамо» в следующем сезоне.
Обновлено в 14:01
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Realme откроет свой первый магазин в Индии
Компания Realme объявила, о том что она открывает свой первый магазин в Индии, 27 апреля в Pacific Mall.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа
Популярная исполнительница Анна Семенович на днях решила порадовать своих поклонников в социальной сети Instagram, опубликовав пару фотографий без макияжа.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Убийцу российских «Панцирей» похвалили за точность
Обновлено в 01:57
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Футбол
Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 13:19
Транспорт
Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники
Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Спорт
Ковтун рассказал о возможном возвращении в спорт
В эфире «Матча» Ковтун рассказал о планах на будущее: в приоритете учеба — ближайшее время посвятит этому.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49