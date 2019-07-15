Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетовРБК 10:34

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
Дождь02:51

Подробнее о событии

В университете «Синергия» отрицают блокировку счетов

Коммерсантъ11:36

Десятки связанных с «Синергией» счетов заблокировали из-за долгов

Дождь02:51

«Синергия» опровергла блокировку своих счетов и заявила об отсутствии долгов

Говорит Москва10:15

Университет «Синергия» опроверг информацию о блокировке своих счетов

Эхо Москвы10:34

СМИ: Налоговики заблокировали несколько счетов крупнейшего частного вуза России

Фонтанка.Ру03:53

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов

РБК10:34

СМИ: налоговая заблокировала счета «Синергии»

Телеканал 360°02:21
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Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Общество

«Собака-помогака». В Новороссийске дворняга отвязала породистого пса

В селе Кочубеевское бездомный пес отвязал от забора породистую собаку и ушел с ней гулять, сообщило местное издание "Ставропольская правда".
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Двое детей погибли при купании на реке Лене

Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Политика

Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМД

В своей статье для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает, что Москва должна использовать последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия будет нести ответственность за последствия его расторжения.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол

На матче «Локомотив» – «Рубин» впервые в РПЛ будет задействован VAR

Напомним, матч "Локомотив" – "Рубин" состоится в понедельник, 15 июля и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 20:00 по местному времени.
Обновлено в 11:45
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Обновлено в 09:06
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского

Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Здоровье

Минздрав предложил повысить контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации

Минздрав РФ подготовил изменения в постановление правительства, предусматривающие увеличение количества проверок медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара при оформлении оружейных сделок

Россия и Индия договорились об отказе проводить расчеты в долларах при оформлении оружейных сделок, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:59
Политика

В Газпроме рассказали о ходе строительства Северного потока-2

В рамках реализации проекта «Северный поток-2» немецкая сторона уже приступила к строительству приемного терминала.
Обновлено в 09:18
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Общество

Кинотеатр «Слава» на шоссе Энтузиастов подготовили к реставрации

Обновлено в 10:45
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
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