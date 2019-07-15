Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетовРБК 10:34
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Игры
GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
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Обновлено в 10:20
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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
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Гаджеты
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Как отмечает Qualcomm, компоненты вкупе с новейшими технологиями компании делают Snapdragon 855 Plus идеальной платформой для мобильных игр, искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности.
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Политика
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Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
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Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
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Беспроводные наушники Xiaomi Mi Super Bass поддерживают Bluetooth 5.0
Китайская компания Xiaomi анонсировала очередную новинку — наушники накладного типа Mi Super Bass Wireless Headphones, которые уже доступны для заказа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
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Политика
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Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
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Авто
Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России
Модификация кроссовера Hyundai Tucson будет оснащена новым мотором для продажи в дилерских центрах России.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.
Обновлено в 01:18
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
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Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
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Обновлено в 12:03
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге
«Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».
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Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Политика
МИД России рассказал о возможном обмене задержанных украинских моряков
Вопрос обмена 24 задержанных украинских моряков обсуждается с украинской стороной, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Обновлено в 08:48