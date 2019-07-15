Экономика
Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службойREGNUM 06:47
Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Армия и оружие
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Происшествия
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Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
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Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
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Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
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Экономика
Аналитики Альфа-Банка предположили слияние «Тинькофф» и «Яндекса»
Аналитики Альфа-Банка предполагают, что «Тинькофф» и «Яндекс» ведут переговоры о слиянии.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует турнир в Москве
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от участия в отборочном турнире к чемпионату мира.
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Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми
В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Китай ждет решения о продаже «Мотор Сич»
Ожидается, что он станет известен после 22 июля.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Нижний Новгород» подписал контракт с Ганькевичем
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Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
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Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Футбол
Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»
Обновлено в 05:31
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Политика
Трамп ответил на критику своих слов о женщинах-конгрессменах
Ранее президент сказал, что представительницы Демократической партии приехали из других стран и теперь считают, что знают, как управлять правительством США Президент США Дональд Трамп ответил в Twitter на критику членов Демократической партии, которая обрушилась на него после его высказывая о представительницах партии в конгрессе, которые являются уроженками других стран.
Обновлено в 10:23