Экономика

Счета бизнес-школы «Синергия» заблокированы налоговой службойREGNUM 06:47

Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
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