Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетовРБК 10:34
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает издание The Bell.Дождь02:51
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Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружию
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Овечкин подарил родителям стадо элитных овец
Овечкин подарил родителям стадо элитных овец Первую партию элитных животных на участок уже завезли.
Обновлено в 01:00
Политика
Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 13:28
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Политика
В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам
Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 19:01
Экономика
ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Политика
Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика
Главный фигурант дела о финансировании итальянских ультраправых из России отказался от показаний
Члена итальянской ультраправой партии «Лига Севера», президента ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлуку Савоини вызвали на допрос в прокуратуру Милана из-за расследования возможных связей «Лиги» с Россией.
Обновлено в 16:01
Гаджеты
Qualcomm представила игровой чипсет Snapdragon 855 Plus
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Гаджеты
Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе
Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Обновлено в 20:12
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество
Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности
Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.
Обновлено в 10:49
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы
Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию
Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»
Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Общество
Эксперт рассказал, как сократить отток населения из Башкирии
"Одна из проблем миграции - низкая рождаемость" Как остановить маятник миграции и что нужно сделать, чтобы жители Башкирии "голосовали за регион ногами", рассказал директор Института стратегических исследований Азат Янгиров.
Обновлено в 17:29
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45