Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетовРБК 10:34

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
Дождь02:51

Подробнее о событии

В университете «Синергия» отрицают блокировку счетов

Коммерсантъ12:23

Десятки связанных с «Синергией» счетов заблокировали из-за долгов

Дождь02:51

«Синергия» опровергла блокировку своих счетов и заявила об отсутствии долгов

Говорит Москва10:15

Университет «Синергия» опроверг информацию о блокировке своих счетов

Эхо Москвы10:34

СМИ: Налоговики заблокировали несколько счетов крупнейшего частного вуза России

Фонтанка.Ру03:53

«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов

Газета.Ru12:12

СМИ: налоговая заблокировала счета «Синергии»

Телеканал 360°02:21
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Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
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Овечкин подарил родителям стадо элитных овец

Овечкин подарил родителям стадо элитных овец Первую партию элитных животных на участок уже завезли.
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Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

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Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Политика

В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам

Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 19:01
Экономика

ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике

Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика

Главный фигурант дела о финансировании итальянских ультраправых из России отказался от показаний

Члена итальянской ультраправой партии «Лига Севера», президента ассоциации «Ломбардия-Россия» Джанлуку Савоини вызвали на допрос в прокуратуру Милана из-за расследования возможных связей «Лиги» с Россией.
Обновлено в 16:01
Гаджеты

Qualcomm представила игровой чипсет Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 09:30
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что, если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Гаджеты

Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе

Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Обновлено в 20:12
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено 13 июля в 00:16
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество

Четыре невинные привычки, которые снижают наши умственные способности

Рассказываем, о каких «безобидных» привычках идет речь и о том, как от них избавиться.
Обновлено в 10:49
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Общество

Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Интернет

В немецких школах запретили Microsoft Office 365

"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили и дали новую фамилию

Уже осенью ребенок впервые пойдет в школу, на фоне чего его новые родители решили усыновить мальчика, чтобы звездная фамилия не создавала ему проблем.
Обновлено в 10:28
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»

Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Общество

Эксперт рассказал, как сократить отток населения из Башкирии

"Одна из проблем миграции - низкая рождаемость" Как остановить маятник миграции и что нужно сделать, чтобы жители Башкирии "голосовали за регион ногами", рассказал директор Института стратегических исследований Азат Янгиров.
Обновлено в 17:29
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
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