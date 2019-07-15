с чего всё началось

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.

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