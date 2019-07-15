Экономика

Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетовРБК 10:34

Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались. «Официально информируем о том, что никаких задолженностей перед ФНС нет», — говорится в заявлении.
Читать в источнике
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за долгов заблокировала десятки банковских счетов, связанных с крупнейшим в России частным университетом «Синергия», сообщает
 издание The Bell.
Дождь02:51

Подробнее о событии

В университете «Синергия» отрицают блокировку счетов

Коммерсантъ12:23

«Синергия» отреагировала на информацию о блокировке своих счетов

Газета.Ru12:12

СМИ: налоговая заблокировала счета «Синергии»

Телеканал 360°02:21

Университет «Синергия» опроверг информацию о блокировке своих счетов

Эхо Москвы10:34

СМИ: Налоговики заблокировали несколько счетов крупнейшего частного вуза России

Фонтанка.Ру03:53

Десятки связанных с «Синергией» счетов заблокировали из-за долгов

Дождь02:51

«Синергия» опровергла блокировку своих счетов и заявила об отсутствии долгов

Говорит Москва10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Происшествия

Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
Космос

На видео попал пролет телескопа «Спектр-РГ» по созвездию Лисички

На видео видно, как разгонный блок ДМ-03 и "Спектр-РГ" проходят по созвездию Лисички.
Обновлено в 12:38
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Экономика

Стало возможным снятие наличных на кассах магазинов

Ранее отмечалось, что Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, выступила с информацией о том, что возможность снятия наличных денежных средств на кассе исключительно при осуществлении покупки необходимо обсудить с Роспотребнадзором, так как данный факт может являться навязыванием услуг.
Обновлено в 00:23
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Экономика

Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили долги по зарплате

Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили задолженность по заработной плате перед сотрудниками - до 110,5 млн рублей.
Обновлено в 09:41
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком

Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео

Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе

На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
Обновлено в 11:49
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии

Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа.
Обновлено в 16:40
Энергетика

«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»

Обновлено в 08:37
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено в 20:32
Политика

Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны

Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причем сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено в 22:55
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено в 09:38
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Главное