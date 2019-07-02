Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в ЕкатеринбургеREGNUM 05:17
Екатеринбург официально стал местом проведения в 2023 году XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое решение было принято 2 июля в Неаполе. Решение принял исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU).
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Оправдывая доверие и поручение президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, и для этого нужно еще и победить. Опыт у нас есть, понимание — тоже. Заявочная книга должна быть подготовлена на самом высоком уровне.
— Евгений Куйвашев, российский политикЕкатеринбург-ТВ вчера в 21:00
с чего всё началось
Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года. Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе.ТАСС04:55
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