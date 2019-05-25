Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигуВести.Ru вчера в 18:59
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии. Первая игра, которая проходила в Штутгарте, завершилась также вничью, но со счетом 2:2.
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Безумное празднование фанатов «Униона». Клуб впервые в истории вышел в бундеслигу
Спорт-Экспрессвчера в 16:45
«Унион Берлин» – «Штутгарт» - второй переходный матч за право играть в Бундеслиге
ODDS.ru26 мая в 17:43
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