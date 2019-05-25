«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигуВести.Ru 18:59

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии. Первая игра, которая проходила в Штутгарте, завершилась также вничью, но со счетом 2:2.

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

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