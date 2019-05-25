«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигуСоветский спорт 16:48

Штутгарт продолжит выступление во второй бундеслиге.

«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу

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Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

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