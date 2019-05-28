Футбол

«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигуСоветский спорт 16:48

Штутгарт продолжит выступление во второй бундеслиге.
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«Унион» впервые попал в высший дивизион чемпионата Германии

Газета.Ru18:16

«Унион» одолел «Штутгарт» в стыковых матчах и впервые вышел в Бундеслигу

Чемпионат16:49

Болельщики «Униона» выбежали на поле после выхода команды в бундеслигу

Sports.ru16:43

«Штутгарт» уступил «Униону» право играть в бундеслиге в следующем сезоне

Матч ТВ16:37

«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу

РИА Новости16:53

Безумное празднование фанатов «Униона». Клуб впервые в истории вышел в бундеслигу

Спорт-Экспресс16:45

«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу

Советский спорт16:48
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Шоу-бизнес

Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии

Обновлено в 03:00
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый гол заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой

Обновлено в 18:27
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Энергетика

Нефть Brent установилась на $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Общество

Тульские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ на 49 площадках, девятиклассники – на 83, все пункты сдачи прошли комиссионную проверку.
Обновлено в 06:24
Политика

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Киркоров вышел на улицы Петербурга с автоматом

Обновлено в 13:21
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Транспорт

Российским таксистам ограничат время за рулем

Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Составлен список самых бесполезных советов врачей

Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Авто

В России растут продажи автомобилей китайских брендов

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Авто

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Обновлено в 05:59
Общество

Под Тверью планируют построить Русский Диснейленд

На сегодняшний день идея создания Русского Диснейленда находится на стадии предложения для инвесторов.
Обновлено в 09:43
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