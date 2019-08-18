Футбол
«РБ Лейпциг» разгромил новичка Бундеслиги «Унион Берлин»ProstoProSport 13:52
«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Унионом Берлин» в матче 1-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку.
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Чемпионат Германии. «Лейпциг» разгромил «Унион», «Айнтрахт» одолел «Хоффенхайм»
Sports.ru16 августа в 04:42
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