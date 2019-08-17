Футбол
Унион Берлин - РБ Лейпциг: прогноз Максима Митрофанова 18 августа 2019Ставка TV вчера в 05:53
РБ Лейпциг начнет новый сезон со встречи против новичка Бундеслиги, команды Унион Берлин.
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Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова выложила видео с поющей младшей дочкой
Российская актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети опубликовала видео с младшей трехлетней дочерью Беллой.
Обновлено вчера в 23:26
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Космос
Ученые показали, как видят Землю инопланетяне
Исследователи Корнеллского университета создали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали инопланетяне, сообщает Science.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Мультисенсорная выставка «Индия» откроется в Иркутске
Иркутская область, НИА-Байкал — В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 сентября состоится открытие мультисенсорной выставки «Индия» фотохудожника и режиссера Дмитрия Житова (Майами, США).
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе
Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
Обновлено в 00:16
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми достигло 32
Сегодня рейсовый автобус в Перми врезался в бетонную стену здания.
Обновлено 17 августа в 11:53
Здоровье
Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 23:20
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, не будут продлевать лицензии американским компаниям для сотрудничества с Huawei.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание
В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»
В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено 17 августа в 13:00
Футбол
«Зенит» остался на месяц без Малкома и Дриусси
Обновлено 17 августа в 08:35
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16