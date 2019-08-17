РБ Лейпциг начнет новый сезон со встречи против новичка Бундеслиги, команды Унион Берлин.

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Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Шоу-бизнес Екатерина Климова выложила видео с поющей младшей дочкой Российская актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети опубликовала видео с младшей трехлетней дочерью Беллой.

Космос Ученые показали, как видят Землю инопланетяне Исследователи Корнеллского университета создали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали инопланетяне, сообщает Science.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Культура Мультисенсорная выставка «Индия» откроется в Иркутске Иркутская область, НИА-Байкал — В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 6 сентября состоится открытие мультисенсорной выставки «Индия» фотохудожника и режиссера Дмитрия Житова (Майами, США).

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Политика Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel "Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.

Единоборства Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Происшествия Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.

Кино Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока» Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Политика Трамп заявил о нежелании дальше вести дела с Huawei Президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, не будут продлевать лицензии американским компаниям для сотрудничества с Huawei.

Общество Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день, сообщает ТАСС.

Футбол Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику» В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Происшествия Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.