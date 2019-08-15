Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звездавчера в 20:51

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвывчера в 19:06

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 10:41
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Футбол

Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»

Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Политика

Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве

Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.
Обновлено в 03:47
Футбол

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа

Обновлено в 07:41
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию

Обновлено в 10:26
Происшествия

Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Обновлено в 09:27
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Гаджеты

Контроллеры Sony DualShock 4 получат новые расцветки

Обновлено в 10:03
Происшествия

Медведев поручил подготовить документы о награждении пилотов А321

Медведев заявил, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, так как пилотам удалось избежать катастрофы.
Обновлено в 08:37
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Боевые пловцы ЧФ отработали подводные стрельбы в Черном море

Как сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв, учения проходили на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Черного моря.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Армия и оружие

В Сирии был сбит истребитель Су-22

В социальных сетях появилась неподтверждённая информация, что в Сирии группой террористов был сбит истребитель-бомбардировщик Су-22.
Обновлено вчера в 12:47
Игры

Конец Forza Motorsport 6: в сентябре магазин Xbox удалит игру из каталога

Автосимулятор Forza Motorsport 6 15 сентября 2019 года исчезнет из каталога Xbox Live Marketplace.
Обновлено в 10:35
Спорт

Морозов и Симонова взяли золотые медали на Кубке мира

Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Кино

В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий

Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.
Обновлено в 10:10
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей

Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Политика

Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа

Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
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