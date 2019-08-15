Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 12:57

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Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвывчера в 19:06

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звездавчера в 20:51
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Обновлено в 02:41
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Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь

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Футбол

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Игроки футбольного клуба «Торпедо» одержали уверенную победу над курским «Авангардом» в восьмом туре Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Ирландии загорелся самолёт с сотрудниками Пентагона

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Рэпер Тимати отмечает день рождения

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Транспорт

Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер

В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Политика

Тринадцать штатов США подали иск против Трампа

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск против администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:07
Политика

На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана

"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
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Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Украинская автокефальная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 06:29
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами

Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
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Гаджеты

Наименьший интерес складные смартфоны вызывают у поклонников продукции Apple и женщин

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Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
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В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Общество

Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
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