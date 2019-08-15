с чего всё началось

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

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Транспорт Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.

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Здоровье В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.