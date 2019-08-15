с чего всё началось

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Происшествия Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».

Политика В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.

Политика Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Армия и оружие Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Политика Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.

Шоу-бизнес Ида Галич подтвердила свою беременность Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.

Армия и оружие СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».

Финансы Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Происшествия У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Политика Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Происшествия В Иране разбился учебный самолет, два человека погибли Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Экономика Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Общество Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Общество На островах у Хабаровска подтопило уже более 1,7 тыс. дач Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 570 см. В городе подтоплены 12 приусадебных участков, на близлежащих островах - порядка 1,7 тыс. дач, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Футбол «Спартак» сыграет с «Туном» в ответном матче квалификации Лиги Европы Спартак проведет в четверг ответный матч с Туном в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.