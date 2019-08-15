Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 12:57
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«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
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Происшествия
Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 01:38
Политика
В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.
Обновлено в 02:06
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев
Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса
Обновлено вчера в 11:03
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила свою беременность
Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Финансы
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку
15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Иране разбился учебный самолет, два человека погибли
Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
На островах у Хабаровска подтопило уже более 1,7 тыс. дач
Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 570 см. В городе подтоплены 12 приусадебных участков, на близлежащих островах - порядка 1,7 тыс. дач, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в ответном матче квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг ответный матч с Туном в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 01:40
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22