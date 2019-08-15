Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 12:57

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Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звездавчера в 20:51

Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвывчера в 19:06

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после аварийной посадки в Подмосковье Airbus А321 компании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 01:38
Политика

В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.
Обновлено в 02:06
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев

Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по песне Лепса

Обновлено вчера в 11:03
Спорт

Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»

В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Политика

Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина

В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ида Галич подтвердила свою беременность

Популярный блогер Ида Галич рассказала, что скоро впервые станет мамой. Слухи о ее беременности появились на днях в СМИ.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие

СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Финансы

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов, или 3,05%, к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

15-летние женщины родили в 2018 году 919 первых детей, 22 — вторых.
Обновлено в 00:20
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Мэр Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Глава Барнаула Сергей Дугин написал подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Иране разбился учебный самолет, два человека погибли

Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Общество

Стало известно о сыне Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Экономика

Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «все включено»

Обновлено в 02:31
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

На островах у Хабаровска подтопило уже более 1,7 тыс. дач

Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 570 см. В городе подтоплены 12 приусадебных участков, на близлежащих островах - порядка 1,7 тыс. дач, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в ответном матче квалификации Лиги Европы

Спартак проведет в четверг ответный матч с Туном в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 01:40
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
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