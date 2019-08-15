Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 12:57

Подробнее о событии

Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

ТАСС02:11

Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звездавчера в 20:51

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвывчера в 19:06

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле

Обновлено в 01:43
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Политика

Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате

Россия готова встречаться в нормандском формате, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 04:59
Технологии

SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака»

SAP локализовал решение для интеграции с системой «Честный знак» (единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров) для всех товарных категорий, подлежащих маркировке: лекарств, молочной продукции, обуви, шин и т.д. Об этом CNews сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Обновлено в 04:13
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Транспорт

В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах

Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Кино

Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа»

Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.
Обновлено в 05:10
Энергетика

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Транспорт

Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер

В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».
Обновлено в 03:58
Футбол

Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба

Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Кино

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»

Обновлено в 04:48
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

В Тюмени из-за пожара эвакуировали ТЦ «Гудвин»

МЧС получил сигнал о задымлении. Прозвучала сирена, всех попросили выйти. Всего из ТЦ эвакуировано 700 человек.
Обновлено в 05:30
Кино

Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере

Британский актер Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.
Обновлено в 05:15
Политика

Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Футбол

Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб интересовался приобретением форварда сборной России Николая Комличенко, и назвал причину, по которой этот трансфер не состоялся.
Обновлено в 04:50
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена

Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 05:44
Футбол

«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару

Напомним, что в 2017 году Неймар сменил Барселону на ПСЖ за 222 миллиона евро.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Детективы НАБУ задержали украинского замминистра при получении взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака вместе с помощником при получении взятки почти в 480 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 17:43
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