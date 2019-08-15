с чего всё началось

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Политика Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате Россия готова встречаться в нормандском формате, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Технологии SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака» SAP локализовал решение для интеграции с системой «Честный знак» (единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров) для всех товарных категорий, подлежащих маркировке: лекарств, молочной продукции, обуви, шин и т.д. Об этом CNews сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Кино Нил Бломкамп оставил пост режиссера нового «Робокопа» Нил Бломкамп объявил в Twitter, что больше не является постановщиком фильма «Возвращение Робокопа» — сиквела/перезапуска франшизы о роботе-полицейском.

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Транспорт Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».

Футбол Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия В Тюмени из-за пожара эвакуировали ТЦ «Гудвин» МЧС получил сигнал о задымлении. Прозвучала сирена, всех попросили выйти. Всего из ТЦ эвакуировано 700 человек.

Кино Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере Британский актер Хью Грант назвал лучший фильм в своей карьере.

Шоу-бизнес Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора «Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.

Политика Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.

Футбол Цорн: Комличенко не вписывается в «Спартак» по стилю Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб интересовался приобретением форварда сборной России Николая Комличенко, и назвал причину, по которой этот трансфер не состоялся.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Футбол «ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару Напомним, что в 2017 году Неймар сменил Барселону на ПСЖ за 222 миллиона евро.