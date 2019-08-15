Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 12:57
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«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
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Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps
Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.
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Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
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Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
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Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
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Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 07:27
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В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Неизвестные украли банкомат из медучреждения в Тихвинском районе
В Тихвинском районе Ленинградской области неизвестные похитили банкомат из медицинского учреждения.
Обновлено в 02:45
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Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
В первом полугодии «Балтика» сохранила высокий уровень чистой выручки
«Балтика» сохранила чистую выручку на уровне прошлого года, несмотря на конкурентный рынок и высокую сравнительную базу.
Обновлено в 01:33
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты
Apple Watch и AirPods попадут под пошлины
По итогам финансового отчета за третий квартал 2019 года, продажи Apple Watch, AirPods и других "сопутствующих" девайсов увеличились на впечатляющие 48%, превысив объемы реализации iPad и почти догнав Mac.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»
Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи сообщил о переходе в «Галатасарай». Об этом футболист написал в своем инстаграме.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Обновлено в 00:19
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей
«Тампа» обменяла форварда Адама Эрни в «Детройт» на драфт-пик
«Тампа-Бэй» обменяла нападающего Адама Эрни в «Детройт Ред Уингз», информирует официальный сайт «молний».
Обновлено вчера в 14:09