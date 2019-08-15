с чего всё началось

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия 10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье В результате вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 10 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Интернет Huawei и «Яндекс» разработают альтернативу Google Maps Компания Huawei создает картографический сервис, который сможет заменить Google Maps в ее смартфонах, сообщает издание China Daily со ссылкой на собственные источники.

Кино Звезда Disney начала снимать порно Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".

Политика Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Общество В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Общество Рождаемость в России резко упала По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Происшествия Неизвестные украли банкомат из медучреждения в Тихвинском районе В Тихвинском районе Ленинградской области неизвестные похитили банкомат из медицинского учреждения.

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Экономика В первом полугодии «Балтика» сохранила высокий уровень чистой выручки «Балтика» сохранила чистую выручку на уровне прошлого года, несмотря на конкурентный рынок и высокую сравнительную базу.

Общество Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Гаджеты Apple Watch и AirPods попадут под пошлины По итогам финансового отчета за третий квартал 2019 года, продажи Apple Watch, AirPods и других "сопутствующих" девайсов увеличились на впечатляющие 48%, превысив объемы реализации iPad и почти догнав Mac.

Футбол Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай» Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи сообщил о переходе в «Галатасарай». Об этом футболист написал в своем инстаграме.

Происшествия Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.