Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
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