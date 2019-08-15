с чего всё началось

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Происшествия Пропавший в омской тайге мальчик найден живым Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.

Экономика ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Шоу-бизнес Константин Богомолов показал нежный кадр с Ксенией Собчак 37-летняя Ксения Собчак отдыхает в Италии вместе с 44-летним возлюбленным Константином Богомоловым.

Наука Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.

Армия и оружие Сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения террористов в Идлибе В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий: По словам нашего корреспондента, воинские части, дислоцированные в Сукейке, который был освобожден сирийской правительственной армией накануне, нанесли удары по линиям снабжения и укреплениям террористических групп в населенных пунктах Аль-Тамана и Хан-Шейхун, это привело к массовым потерям в рядах джихадистов.

Наука В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Происшествия В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.

Финансы Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.

Общество Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Шоу-бизнес Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.

Здоровье Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.

Армия и оружие Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Транспорт Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.

Технологии Huawei усиливает российский центр разработки Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок (Research & Development, R&D). До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь к работе в R&D еще более 1000 новых специалистов.

Происшествия В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Гендиректор «Уральских авиалиний»: экипаж действовал правильно Пилоты поступили так, как их учили, пояснил он. Перед аварийной посадкой они заглушили двигатели.

Энергетика В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну «Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.