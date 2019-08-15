Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 12:57
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Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги
Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.
Обновлено в 05:14
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов показал нежный кадр с Ксенией Собчак
37-летняя Ксения Собчак отдыхает в Италии вместе с 44-летним возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 06:05
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла удары по линиям снабжения террористов в Идлибе
В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий: По словам нашего корреспондента, воинские части, дислоцированные в Сукейке, который был освобожден сирийской правительственной армией накануне, нанесли удары по линиям снабжения и укреплениям террористических групп в населенных пунктах Аль-Тамана и Хан-Шейхун, это привело к массовым потерям в рядах джихадистов.
Обновлено в 05:00
Наука
В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина
Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека
Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.
Обновлено в 04:42
Финансы
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна
По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты
Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Технологии
Huawei усиливает российский центр разработки
Китайская корпорация Huawei планирует почти в 4 раза увеличить персонал российских центров исследований и разработок (Research & Development, R&D). До конца 2019 г. компания намерена нанять 500 человек, а в течение пяти лет привлечь к работе в R&D еще более 1000 новых специалистов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Гендиректор «Уральских авиалиний»: экипаж действовал правильно
Пилоты поступили так, как их учили, пояснил он. Перед аварийной посадкой они заглушили двигатели.
Обновлено в 01:56
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:16
Технологии
Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации
Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.
Обновлено в 04:27