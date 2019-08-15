Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

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Происшествия В Кольцово из-за тумана не могут сесть самолеты Екатеринбург утром накрыл густой туман. Из-за него в «Кольцово» не смогли приземлиться три самолета.

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Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Происшествия В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбе Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

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Хоккей Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».