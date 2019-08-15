Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Экономика Фондовые индексы США потеряли 3% Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.

Здоровье В России выросло число людей с синдромом Дауна В России растет число людей с синдромом Дауна. За последние пять лет оно увеличилось сразу на тридцать процентов.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Общество В России могут ужесточить правила проведения техосмотра Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами ЭРА-ГЛОНАСС вступило в силу первого января 2017 года.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Происшествия Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Авто В Сети опубликовали фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq Официальная премьера Skoda Kamiq GT состоится в ближайшие несколько месяцев.

Общество Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.

Шоу-бизнес Боярский назвал Бузову «пустым местом» Актёр, певец и музыкант Михаил Боярский в интервью с телеканалом "Царьград" подверг резкой критике телеведущую Ольгу Бузову.

Происшествия В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествия После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.

Армия и оружие Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот» Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Политика Поток российских туристов в Грузию сократился на 70% Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Здоровье Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Политика Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Авто Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Происшествия Полицейские задержали мужчину, ранившего их коллегу на севере Москвы Полицейский получил ранение в живот в столичном районе Ховрино, нападавший задержан, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Технологии Бесплатный российский оператор обновил тарифы «Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.