Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
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«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
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