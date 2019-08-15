Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru 19:38
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Розовый российский бриллиант может войти в число самых ценных драгоценных камней мира
Южный Федеральный12:40
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Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Общество
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком В Томской области может появиться еще один застройщик.
Обновлено в 06:10
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Общество
Тайфун «Кроса» привел к эвакуации 570 тысяч жителей Японии
Не менее 570 тысячам жителей Японии было рекомендовано эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном "Кросса".
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Здоровье
Чеснок под подушкой - решение многих проблем
Всего один зубчик чеснока, который советую положить под подушку на ночь, может решить многие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 21:00
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено в 22:03
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских
Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено в 22:30
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Арбузный сезон. Как в Челябинске не нарваться на нитратную ягоду
Кстати, по словам руководителя проекта "Народный контроль" в Челябинской области Вадима Воробья, за последние пару недель в продаже снизилось количество нитратных арбузов.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок
Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Общество
Институт развития интернета предложил преподавать киберспорт в школах
Институт развития интернета (ИРИ) предложил Министерству просвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
Обновлено в 05:18
Политика
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков планируется обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Обновлено в 20:10
Космос
Тульские пряники отправят в космос
Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Больных Барабинска и Куйбышева кормили просроченным мясом
Россельхознадзор при помощи системы «Меркурий» выявил, что в районные больницы Барабинска и Куйбышева поставлялось просроченное на несколько недель мясо.
Обновлено в 06:50
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах
В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35