Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПресс18:16

Розовый российский бриллиант может войти в число самых ценных драгоценных камней мира

Южный Федеральный12:40

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ru19:38

Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Эхо Москвы19:06

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБК16:49

Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbes12:57

«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов

ТК Звезда20:51
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Политика

Поток российских туристов в Грузию сократился на 70%

Турпоток из России в Грузию снизился как минимум на 70% после запрета прямого авиасообщения между странами, сообщают 13 августа «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.
Обновлено вчера в 01:04
Общество

Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Политика

Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 22:15
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Экономика

На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%

Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено в 13:20
Политика

Болтон: Трамп считает, что наладил с Путиным очень хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп считает, что у него с российским коллегой Владимиром Путины сложились очень хорошие личные отношения.
Обновлено в 21:38
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский самолет Airbus A-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье, передают агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 23:42
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Устроивший стрельбу в Филадельфии ранее привлекался к уголовной ответственности

Мужчина, открывший в среду стрельбу на севере американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено в 22:40
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот»

Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 22:50
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

Обновлено в 23:06
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Обновлено в 15:33
Общество

Штормовое предупреждение: тайфун «Кроса» обрушится ливнями на Приморье

Многие приморские огороды и подворья затоплены. А из-за надвигающегося тайфуна «Кроса» край потопит гораздо мощнее прежнего.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Обновлено в 11:07
Единоборства

Сын Кости Цзю одержал очередную победу

Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Экономика

Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено в 17:01
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Технологии

Система распознавания лиц от Amazon сможет определять страх

Дотошный анализ лица поможет системе распознать страх, говорят разработчики.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Лолита с гордостью показала урожай на огороде в Болгарии

Лолите удалось вырастить огромное количество разнообразных сортов перца.
Обновлено в 16:30
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах

В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено в 01:35
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
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