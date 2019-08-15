Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в $65 млнOAnews 01:56

Уникальный розовый бриллиант из России был оценён в $65 млн. Российская компания «Алроса» намеревается реализовать камень с названием «Призрак Розы» во время аукциона в ноябре.
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