Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в КрымуLenta.ru 15:36
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.РИА Новости12:25
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В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
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