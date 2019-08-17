Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в КрымуLenta.ru вчера в 15:36
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.РИА Новостивчера в 12:25
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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео
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Врачи назвали пять причин регулярно есть кукурузу, чтобы люди постоянно вводили её в рацион.
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На днях Екатерина Кейру, супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новосельцева, стала мамой.
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В Сети появились неофициальные рендеры ожидаемого Nokia 7.2. Изображения смартфона опубликовал один из авторитетных инсайдеров.
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В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
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В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
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Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
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Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»
Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча. Еще один мяч в составе «Порту» забил Луис Диас.
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Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
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