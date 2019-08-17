Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в КрымуLenta.ru вчера в 15:36

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
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В Крыму обнаружили загадочный саркофаг

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.
РИА Новостивчера в 12:25

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Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма

РБКвчера в 17:12

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Газета.Ruвчера в 11:52

Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

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Захоронение первой волны греческой колонизации Крыма VI в до н.э. обнаружено под Керчью

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Археологи обнаружили в Керчи загадочный пустой саркофаг

News.ruвчера в 10:57
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Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

Обновлено в 02:02
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Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
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Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
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Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

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Общество

Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма

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Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Футбол

«Интер» интересуется Фернандо Льоренте

Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
Обновлено вчера в 22:45
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал виновными двух военнослужащих, которые по ошибке запустили авиационную ракету Х-29ТД.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими

Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»

Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде в рамках Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено вчера в 04:57
Общество

Специалисты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты составили список продуктов, которые вызывают преждевременное старение кожи, передает rg.
Обновлено 16 августа в 20:35
Экономика

Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года

В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено 16 августа в 08:33
Армия и оружие

Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»

Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Рыбинске загорелся квадроцикл

Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено вчера в 18:23
Общество

В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

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Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

На Урале «Лексус» наехал на толпу людей

Обновлено в 01:07
Происшествия

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Обновлено вчера в 18:32
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
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После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram

Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Армия и оружие

Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»

Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23
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