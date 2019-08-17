Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в КрымуLenta.ru 15:36
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.РИА Новости12:25
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В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.
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Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона
Обновлено в 09:27
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
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Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
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В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста
В России увеличилось число безработных предпенсионного возраста. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье
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В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.
Обновлено в 14:24
Космос
NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства
Американское аэрокосмическое агентство NASA определилось с выбором двух новых вариантов малых спутниковых технологий для улучшения точности исследований глубокого космоса.
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Происшествия
Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича
Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
Обновлено в 16:28
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Футбол
Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Крылья Советов» победили «Урал»
В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 08:59
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
Обновлено в 19:21
Общество
Беглов хочет включить парк Малиновка в реестр ЗНОП
Обновлено в 14:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение сербу Новаку Джоковичу в матче 1/2 финала проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 19:54
Футбол
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
Бразильский форвард Неймар возобновил тренировки с "ПСЖ", информирует Goal.
Обновлено в 07:43
Экономика
Брянская область заняла четвертое место по индексу промпроизводства
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года, Брянская область, по индексу промышленного производства занимает четвертую позицию среди регионов России и первую в Центральном Федеральном округе.
Обновлено в 10:56
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено в 12:46