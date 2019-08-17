Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в КрымуLenta.ru 15:36

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
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В Крыму обнаружили загадочный саркофаг

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.
РИА Новости12:25

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Под Керчью обнаружили пустой саркофаг греческой колонизации Крыма

РБК17:12

Захоронение первой волны греческой колонизации Крыма VI в до н.э. обнаружено под Керчью

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Археологи ломают голову над загадочным саркофагом в Крыму

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Известия11:20

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Московский Комсомолец12:40

Археологи обнаружили в Керчи загадочный пустой саркофаг

News.ru10:57
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Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

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Число абортов сократилось в Ростовской области

В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.
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NASA профинансирует две новые технологии изучения межпланетного пространства

Американское аэрокосмическое агентство NASA определилось с выбором двух новых вариантов малых спутниковых технологий для улучшения точности исследований глубокого космоса.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Посетитель ресторана убил официанта во Франции из-за сэндвича

Посетитель ресторана Mistral убил официанта во Франции из-за сэндвича. Мужчина посчитал, что слишком долго ждал, пока его приготовят.
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Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
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Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
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В «Зените» призвали ускорить процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на всех без исключения матчах турнира.
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«Крылья Советов» победили «Урал»

В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
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Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено в 15:11
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Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

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Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
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Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание

Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
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Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

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Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

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Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»

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