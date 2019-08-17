СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Загадочный пустой саркофаг обнаружили на раскопах античного города Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. "Нами обнаружено необычное загадочное погребение.

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Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости. По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.

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